La profanation de la Paroisse Saint Dominique à Kinshasa et l'incendie du Grand Séminaire de Malole… Plus »

Rappelons qu'à l'annonce de la mort de Tshisekedi, certains de ses partisans avaient menacé de s'en prendre aux biens de l'Église catholique qui assure la médiation entre pouvoir et l'opposition dans les négociations en vue de sortir de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le mandat a pris fin le 20 décembre. Le gouvernement, quant à lui, a condamné cette « destruction méchante des objets sacrés et de la maison de Dieu ».

C'est sur ces entrefaites que les offices religieux de ce jour ont été célébrés hors de l'église profanée, à ciel ouvert. Désacralisée pour des motifs non encore élucidés, l'église Saint-Dominique (tenue par les missionnaires dominicains) fonctionne tant bien que mal, obligée de faire avec. L'action avait-elle été préméditée ? La question taraude bien des esprits dans la mesure où des tracts appelant à la destruction des « écoles et églises » catholiques si l'application de l'accord n'était pas effectif d'ici le 18 février avaient circulé depuis quelques jours à Kinshasa. Entre-temps, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) dont le siège est situé à quelques encablures de Saint-Dominique, dément tout rapprochement avec cet incident. « L'UDPS n'est associée ni de près ni de loin à ce qui est arrivé », a déclaré son secrétaire général adjoint comme pour répondre à ceux qui imputent aux militants de ce parti la responsabilité de cette situation déplorable.

L'église Saint-Dominique située dans la commune de Limete a été vandalisée, le 19 février, par des individus non autrement identifiés. C'est tôt le matin aux alentours de 5 h que ces inciviques ont fait irruption dans l'enceinte de l'église après avoir forcé l'entrée. Ils « ont cassé l'autel, fait tomber le tabernacle et dispersé les espèces consacrées, cassé la statue de la Vierge Marie, cassé même la tête de Jésus » sur le crucifix, s'est plaint le curé de la paroisse, le père Cyrille Kombelo.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.