Alger — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé en janvier 2017 au retrait de 2377 permis de conduire et à la saisie d'une quantité de 3,2 Kg de résine de cannabis et de 9732 comprimés psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité.

Les services de la sûreté publique ont procédé au retrait de 2377 permis de conduire sur 12925 infractions routières enregistrées durant cette période, indique le communiqué, précisant que 86 accidents de la route ayant fait 91 blessés et 5 morts ont été enregistrés, des accidents dûs au non respect du code de la Route.

Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, une quantité de 3,2 kg de résine de cannabis, 1,19 gr d'héroïne et 9732 comprimés psychotropes a été saisie, selon le même communiqué.

Durant la même période, 2840 affaires ont été traités qui ont abouti à l'arrestation et la présentation devant la justice de 3373 suspects dont 1184 individus impliqués dans des affaires de détention et de consommation de stupéfiants et de comprimés psychotropes, 308 individus dans des affaires de port d'armes blanches prohibées et 1881 individus dans des affaires diverses, ajoute la même source.

Parmi les affaires traitées, 341 sont des affaires liées à l'atteinte aux biens, 721 attentes aux personnes dont 4 ayant trait à des affaires d'homicide volontaire, précise le communiqué.

Concernant les affaires de moeurs publiques et d'atteinte à la famille, les mêmes services ont traité 33 affaires, souligne la même source ajoutant que 586 affaires liées aux crimes et délits contre la chose publique et 129 affaires liées aux crimes économiques et financiers ont été traitées.

Les mêmes services ont également traité 29 affaires de port d'armes blanches prohibées impliquant 308 individus qui ont été présentés à la justice, indique la même source, relevant que parmi ces individus, 32 ont été mis en détention provisoire.

Les forces de police ont effectué 212 opérations de contrôle d'activités commerciales réglementées et ont procédé à l'exécution de 36 décisions de fermeture émanant des autorités compétentes, selon la même source.

Par ailleurs, les services de la sûreté publique de la wilaya d'Alger ont effectué 1557 opérations de maintien de l'ordre public et 10 opérations de démolition sur ordre des autorités administratives, souligne le même communiqué.

Dans le même contexte, quelque 58043 appels au numéro vert (15-48) et au numéro de secours (17) ont été enregistrés, conclut le communiqué.