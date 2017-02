Algérie: Le doctorat Honoris Causa attribué à l'écrivain-journaliste et historien Amar Belkhodja

A signaler que les travaux et les £uvres de Amar Belkhodja ont fait l'objet d'un débat lors d'une rencontre qui a regroupé, dimanche, des enseignants des universités de Tiaret, Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Alger et Médéa.

Dans ce cadre, 15 ouvrages et articles de presse de Amar Belkhodja ont été utilisés comme références par des historiens algériens et étrangers. Des ouvrages qui se trouvent actuellement dans 20 bibliothèques françaises, a indiqué le directeur de la bibliothèque de l'Institut du Monde Arabe à Paris, Tayeb Ould Laroussi, lors de la cérémonie.

L'historien a ajouté qu'il a également utilisé des documents des archives nationales et des témoignages de personnes ayant vécu les événements et connu des personnalités, et ce, pour produire quelque 33 ouvrages historiques, en plus de ses articles de presse qu'il avait rédigés durant ses 25 ans de carrière au journal "El Moudjahid".

Amar Belkhodja a indiqué, à l'APS, qu'il avait puisé dans les documents du mouvement national pour rédiger des biographies de personnalités nationales et aborder des faits qui se sont déroulés entre les années 1920 et 1950 du siècle dernier.

Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie dont l'ancien ministre Kamel Bouchama et le président du Conseil national des arts et des lettres, Abdelkader Bendaamache.

