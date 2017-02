Algérie: Gaïd Salah reçu à Abou Dhabi par de hauts responsables émiratis

Le Général de Corps d'Armée a, par la suite, visité quelques stands du Salon, à l'instar de ceux des Emirats Arabes Unis, de l'Allemagne, de la Russie et de la Chine, où il s'est enquis des nouveaux équipements, armements et systèmes de défense exposés.

A l'entame, Gaid Salah a été reçu par Cheikh Mohamed Ben Rached Al-Maktoum, Vice-président de l'Etat, Président du Conseil des Ministres, Gouverneur de Dubaï et Ministre de la Défense, à qui il "a transmis les salutations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son attachement à la préservation des relations distinguées Algéro-émiraties dans tous les domaines et sa volonté à les promouvoir et les développer au service de l'avenir des deux peuples".

