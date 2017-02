Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a affirmé lundi qu'"aucun conflit personnel ne peut guider l'évaluation des fédérations, ligues et clubs sportifs", à l'occasion du processus de renouvellement des instances sportives nationales.

"Sur la base des contrats signés entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et les fédérations, les aides sont soumises à l'évaluation des pouvoirs publics et aucun conflit ne peut guider cette analyse", écrit le MJS dans un communiqué.

A ce titre, le ministère de la Jeunesse et des Sports a démenti "catégoriquement" la présence d'un "conflit personnel quelconque entre le ministre, El Hadi Ould Ali et les présidents des fédérations, ligues et clubs".

Par ailleurs et suite aux déclarations de Mani Saâda, "expert" de la Fédération algérienne de football (FAF) et membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), le ministère s'est insurgé contre ses propos "calomnieux, voire diffamatoires en direction d'une institution de l'Etat."

Sur un plateau d'une chaîne de télévision privée, Mani Saâda a déclaré que "la FAF a remis la somme de 70 milliards de centimes au MJS qui traversait une crise financière et qui ne parvenait pas à répondre aux subventions demandées par les fédérations."

"Cette désinformation ne peut qu'entretenir l'amalgame sur une démarche nécessaire et objective menée par les pouvoirs publics dans le cadre du développement du sport national, la promotion des dirigeants sportifs nationaux et du renforcement du mouvement sportif national", a conclu le MJS.