Algérie: Merkel annule sa visite en Algérie à cause de l'état de santé de Bouteflika

Depuis son accident vasculaire cérébral en 2013, Abdelaziz Bouteflika ne marche plus, sort très peu de sa résidence, et les Algériens le voient à la télévision lorsqu'il reçoit les leaders politiques étrangers. Sa dernière apparition remonte au 23 janvier, lors de la visite de l'émir saoudien.

La visite en Algérie d'Angela Merkel a été annulée ce lundi 20 février. La chancelière allemande devait arriver à Alger en fin de journée, mais en début d'après-midi, les autorités algériennes ont annoncé qu'étant donné l'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika, il ne pouvait pas la recevoir. « Une indisponibilité temporaire », selon un communiqué, mais qui pose question en Algérie. A bientôt 80 ans, Abdelaziz Bouteflika semble de plus en plus affaibli par la maladie.

