Congo-Kinshasa: Les écoles des frères chrétiens Zuza et Alingba menacées de spoliation !

On s'interroge s'ils sont des parents, eux aussi, s'ils sont des congolais ou encore des étrangers qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays, pour vouloir récupérer la concession des frères chrétiens qui ont fait plus d'un siècle au service de la nation, en formant des enfants qui, aujourd'hui, sont des cadres dans la RD. Congo.

Le Recteur du Collège Alingba, frère Modeste Nguma, demande à ces gens-là, qui veulent troubler l'ordre au sein de leur école, de chercher des espaces verts où ils peuvent acquérir des terrains pour leurs projets et de laisser les écoles tranquilles, pour la formation et l'éducation des élèves.

«Nous avons été désagréablement surpris par des gens qui ont acheté une partie du terrain de l'école. Les frères sont à Kinshasa depuis plus de 100 ans et ce terrain leur appartient. Ils sont surpris, eux-mêmes, parce qu'ils ne reconnaissent pas avoir vendu une partie de la concession.

Ils ont entouré les écoles au point où il n'y avait pratiquement plus d'accès. Pourtant, les Frères qui sont dans ce pays depuis 1939, ont, en leur possession, les titres de propriété et les documents cadastraux de cette concession et de bien d'autres où sont implantées leurs écoles.

Mais, dans un ordre de mission que détenaient les géologues, venus mesurer la concession, l'on y aurait retrouvé quelques noms dont celui d'un colonel Willy, du Procureur Mwepu et de M. Benseke, tous non autrement identifiés.

Vendre une école, c'est détruire le lendemain des élèves, des enfants qui sont l'avenir de demain. Hier, matin, les élèves des écoles chrétiennes Zuza et Alingba ont quitté leur établissement pour manifester, suite à l'intrusion des policiers armés et indisciplinés dans leur complexe scolaire.

