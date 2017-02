La situation sécuritaire en RDC est toujours préoccupante et tendue au Kasaï Central, au Kongo Central et à Kinshasa. A une crise politique nationale s'ajoute une situation d'instabilité vieille de plus de vingt ans.

Plusieurs groupes armés soutenus par des acteurs politiques locaux ou nationaux se livrent à des luttes d'influences. Face aux nombreux épisodes de violences qui secouent les trois provinces, les autorités congolaises et la Monusco, la force de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, semblent impuissantes.

Les ONG s'inquiètent particulièrement d'une augmentation du nombre d'enlèvements contre rançons. Le calvaire continue pour les populations qui doivent encore faire face à la vie chère. C'est ainsi que la NSCC est montée au créneau pour exprimer son indignation sur la situation sécuritaire qui demeure extrêmement préoccupante.

Elle a fait savoir, dans un communiqué de presse rendu public le lundi, 20 février 2017, les contradictions observées au sommet de l'exécutif national sur la situation meurtrière de la population de Kimpese, d'une vidéo qui montre la cruauté sur des vies humaines dans les réseaux sociaux, où les éléments des Fardc se sont illustrés par des exécutions sommaires des femmes et enfants dans le territoire de Dibaya, au Kasaï Central, et pose la question de savoir que cachent ces contradictions ?

Tenez : "Le premier membre du gouvernement parle d'un montage grossier fait à partir de la Belgique, l'autre parle des manœuvres militaires face aux terrorismes et, enfin, le dernier dénonce l'usage excessif de la force". Sur le même chapitre de regain de violence, la NSCC évoque l'ultimatum lancé dans un tract et dans les réseaux sociaux, fixant la date de la fin de l'application de l'Accord par le Cenco au samedi, 18 février dernier.

" Dépassé le délai du 19 février 2017, les églises et écoles catholiques seront saccagées et appelant à s'armer de l'arme blanche pour chasser l'ennemie". La NSCC déplore la profanation de la Paroisse Saint Dominique de Limete, l'incursion par des inciviques chez les Pères Oblats et au séminaire Malole au Kasaï Central.

Ce tableau sombre sur la situation sécuritaire ne laisse pas indifférente la NSCC. Ainsi, elle condamne avec la dernière énergie la situation d'insécurité et de la violence perpétrée sur les civils, les femmes et les enfants au Kasaï Central par ceux-là qui sont sensés les protéger et exige l'ouverture immédiate d'une enquête impartiale pour faire la lumière sur cette situation et que les coupables soient traduits devant la justice. "Où seraient passées les autorités judiciaires tant civiles que militaires du pays ? ".

Elle stigmatise la profanation des lieux Saints de l'Eglise catholique à Kinshasa et au Kasaï central par les inciviques et en même temps exige qu'une enquête soit ouverte à ce sujet et que les mesures soient prises pour sécuriser les enfants et les fidèles dans les écoles et églises catholiques.

La Nscc apporte son soutien à l'église et exhorte, par ailleurs, la Cenco à tenir bon, de ne pas trahir la confiance et la foi de la population congolaise dans leur mission de médiation et de recherche de la solution pacifique à la crise de légitimité et électorale qui secoue le pays face aux manœuvres d'intimidation délibérées des ennemis de la paix et de l'Etat des droits au Congo.

Elle exige des explications de la part des ministres suivants : ministre de l'Intérieur et Sécurité, celui de la Défense nationale, de la Justice, et des Droits humains, à défaut de présenter leur démission et, enfin, la NSCC appelle à la mobilisation générale de la population congolaise pour faire échec au plan diabolique de créer le chaos au pays.