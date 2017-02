Ile Maurice: Vice-chancelier de l'UoM - Les candidats connus

Celui du Pro VC Planning and Resources, Thanika Juwaheer, devrait expirer le 31 mars. «Le recrutement d'un VC devrait se faire dans les plus brefs délais, sinon l'UoM risque de se retrouver dans une situation compliquée», souligne-t-on sur le campus.

Selon nos informations, une vingtaine de professionnels non mauriciens sont également dans la course. L'appel à candidatures était ouvert aux candidats étrangers. Parmi les nationalités: des Indiens, Pakistanais, Français ou encore des Britanniques.

Autre candidat : le professeur Theeshan Bahorun, de la faculté des sciences de l'UoM. Président du board of governors de l'université de Technologie, National Chair in Applied Biochemistry (MRC), il est cité comme étant un favori parmi les prétendants au poste de VC. Auparavant, il a été le président de la Society for Free Radical Research-Africa pendant quatre années.

