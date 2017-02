Cameroun: Un mbenguiste met la femme de son ancien voisin "dans la sauce"

A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Le mbenguiste quant à lui, est retourné en Allemagne, sans tambour ni trompette et n´a plus jamais donné de ses nouvelles.

Et puisque le pays est encore dans l´euphorie de la victoire des Lions Indomptables à la CAN, Li CHIENG va tolérer le refrain que le fils du voisin bricole avec le nom de Suzie et chante: "La Gazelle dans la sauce".

Lorsque Stéfane atterrit dans son quartier populaire au cœur de la capitale économique, il peine à trouver les repères. Toutefois, il retrouve vite Suzie qu´il avait tentée en vain de contacter via les réseaux sociaux. Oh Dieu, le joug du temps n´a eu aucune influence sur la beauté de cette jeune dame !

Elle s´appelle Suzie la Gazelle et à l´époque du lycée, elle était convoitée par tous les jeunes garçons du quartier et même par certains hommes mariés dont les pulsions sont fixées sans vergogne sur les jeunes petites filles.

Voilà l´enfant prodige qui foule le sol du Cameroun, son beau pays, après autant d´années d´absence. Seulement, il a une mission particulière: Conquérir la plus belle fille de son quartier, celle qui par le passé l´avait rejeté au profit des garçons plus nantis.

