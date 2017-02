Par ailleurs, il arrive quelques fois, que ces malfrats repèrent les victimes dans certains endroits où elles sont susceptibles d'y avoir retiré d'importantes sommes d'argent (banques, caisses populaires, agences Western Union, agences Airtel money, etc.) ou les lieux prétendument fréquentés par des aisés (grands hôtels, grands restaurants, aéroports, etc.) et les suivent jusqu'à leurs domiciles pour enfin communiquer leurs localisations géographiques à leurs acolytes qui y opèrent plus tard, souvent très tard dans la nuit.

Suite à des investigations menées, sa brigade de recherches a pu interpeller 3 individus faisant partie d'un groupe de malfrats qui seraient spécialisés dans les vols et recels de vélomoteurs et d'appareils électroménagers.

Ceci est un message posté par la Police nationale du Burkina Faso sur sa page facebook. Il y est question de l'arrestation d'individus spécialisés dans les vols et les recels d'un certain nombre de matériels. Lisez plutôt !

