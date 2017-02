La promotion de la démocratie en 4e point pour éviter l'explosion et construire ensemble la nation. Les attentes de la CODER, à l'issue de la conférence publique, « c'est qu'un grand nombre d'individus soit gagné pour la cause de la réconciliation ».

La relance économique constitue la troisième offre politique de la CODER , et elle suppose le paiement de la dette publique et une bonne gouvernance financière à même d'assainir le climat des affaires.

Dans cet ordre d'idées, Gilbert Noël Ouédraogo a estimé que la réconciliation est faite pour demain et pour la jeunesse. Pour parler alors de réconciliation, la CODER n'entend pas prendre des raccourcis, mais suivra des étapes, à commencer par le dialogue pour aboutir plus tard au pardon.

L'on doit travailler à aller de l'avant, selon Gilbert Noël Ouédraogo pour qui « une nation qui passe le temps à regarder derrière ne peut pas avancer ». Le président de la CODER et ses camarades ont une conviction, à savoir que l'on est élu pour régler les problèmes actuels et futurs et non pour gérer les problèmes passés.

partiale, sélective ou à plusieurs vitesses, elle devient un élément d'accroissement et d'accentuation de la crise sociale, selon le président de la CODER. Et d'appeler à une justice véritable, puisque, à son avis, « la réconciliation nationale se fera au prix d'une véritable justice ».

La CODER, selon ses mots, ne veut pas d'une justice sélective. La justice doit être la même pour la majorité et la minorité, pour les vainqueurs et les vaincus, bref pour toute la société. Lorsque la justice est

La salle de réunion du centre catholique Rosario Chiquette a refusé du monde le samedi 19 février lors de la conférence publique de la CODER. Hymne national pour commencer, suivi d'une prière chrétienne et musulmane dans le but de demander la bénédiction divine pour l'assistance.

Une conférence publique animée par le Professeur Albert Ouédraogo et le Docteur Bruno Douti Sanou. Les conférences publiques organisées par la CODER, comme celle de Bobo, ont pour but, d'amener les Burkinabè à se ressourcer, selon le président de la Coalition, Gilbert Noel Ouédraogo.

La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) a organisé une conférence publique dans la salle de réunion du centre catholique Rosario Chiquette de Bobo-Dioulasso sur le thème «les mécanismes traditionnels du pardon et de la réconciliation dans les sociétés de la région des Hauts-Bassins».

