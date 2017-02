C'est un léger remaniement ministériel que le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré et son… Plus »

Si les témoins s'accordent à reconnaître que c'est la surcharge du camion qui a causé l'accident, une conseillère régionale requérant l'anonymat, dit avoir interpellé, la veille même, non seulement des personnes ressources, mais aussi le chauffeur du camion sur le danger que constituait ledit camion, avec son chargement hors norme. Mais rien n'y fit et le malheur arriva.

Le chef de sécurité de l'arrondissement n°1, l'officier de police municipale André Ouédraogo, ne fait pas non plus dans la langue de bois. Il semble reconnaître qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Ainsi, il relève : "nous avons reçu de nombreuses plaintes par rapport à la circulation des poids lourds dans le quartier.

S'exprimant sur les causes éventuelles de cet accident, des riverains pointent du doigt l'état de la rue qu'ils trouvent assez étroite et mal entretenue, tandis que d'autres s'insurgent contre le très grand nombre de magasins qui amène les camions à rentrer fréquemment dans le quartier. "Cela nous expose à ces types de dangers", gronde Abdoul Aziz Zongo, un autre riverain.

C'est en faisant la manœuvre que le camion s'est renversé et les marchandises, s'éparpillant, ont touché mortellement un petit enfant qui n'a pas pu se sauver à temps." Le camion s'est, en effet, littéralement couché, fauchant mortellement dans sa chute un garçonnet de cinq ans, du nom de Alfred Convolbo. Et faisant une blessée : la restauratrice.

Hier dimanche 19 février 2017, aux environs de 8h, un camion chargé de cartons de savon en paillettes s'est renversé et a causé la mort d'un enfant de cinq ans, fait deux blessés et des dégâts matériels dans le quartier Saint Léon, dans l'arrondissement n° 1 de Ouagadougou.

