« En tout cas, nous ne sommes pas prêts à tolérer ce genre de comportements dans nos formations sanitaires. Les patients sont notre raison d'être et nous sommes conscients qu'une fois que quelqu'un se présente dans un centre de santé, il n'est plus lui-même. Voilà pourquoi nous encaissons beaucoup de choses.

Très rapidement, le Médecin-chef du district (MCD) sanitaire de Banfora, le Directeur régional (DR) de la Santé et par ricochet l'administration centrale à travers le gouvernorat, sont saisis. Leur intervention ne fait pas fléchir les agents du CSPS, soutenus dans leur protestation par le bureau et les militants de la section provinciale SYNTSHA de la Comoé.

Ce qui, naturellement, n'a pas été du goût de cette dernière qui est ressortie pour lui dire de ne plus l'insulter. Il n'en fallait pas plus pour que le monsieur lui administre deux gifles avant de la bousculer violemment au point qu'elle s'est cogné la tête contre le mur.

L'agresseur n'était visiblement pas satisfait de constater que la déclaration de naissance porte deux dates différentes, à savoir celle du 14 février 2017 et celle du 21 janvier 2017, jour de la naissance de son enfant. Et il disait être venu pour mieux comprendre pourquoi sa femme a accouché le 21 janvier 2017 et la date du 14 février figure sur la déclaration.

