Elle a encore mis en relief les sacrifices considérables consentis par les établissements de l'Enseignement Supérieur pour former les étudiants et les doter des connaissances.

Dr Cheikh Ahmed Ould Taleb Ely, le directeur de l'institut universitaire professionnel à l'Université moderne de Nouakchott, a qualifié, quant à lui, la rencontre d'apport qualitatif à la mission de l'enseignement et de formation, pour permettre à l'étudiant d'élever ses performances culturelles et sociales ainsi que pour le préparer à vivre en harmonie dans la société.

Et le ministre d'ajouter que ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt accordé par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, aux jeunes et à leur réhabilitation scientifique, culturelle et professionnelle, en privilégiant la formation, l'emploi et le perfectionnement des qualifications nécessitées par le marché de l'emploi.

Les participants aborderont à cette occasion, au cours des trois jours, des séminaires intellectuels animés par un parterre de professeurs universitaires et d'experts dans les domaines de l'information et de l'art.

Le forum porte sur la création d'un espace d'échange intellectuel ainsi qu'à germer les valeurs du respect et de l'harmonie, de la solidarité et de l'excellence dans les établissements de l'enseignement supérieur.

