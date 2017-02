Sous un soleil accablant, le Front pour le Respect de la Constitution, par le truchement de son Coordonnateur Général, François Menga Lubuele, a signé le livre d'or, au siège de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, à l'occasion de la mort du lider Maximo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, survenue à Bruxelles, le 1er février 2017, à 17h20', à la Clinique Sainte Elisabeth, de suite d'une embolie pulmonaire.

Comme de coutume, à la sortie du salon ou sont exposées, la photo et les affaires de Tshisekedi, les journalistes, très curieux, ont voulu s'enquérir de sa position, par rapport à la crise persistante au sein de la plateforme qu'il dirige.

Par des mots justes et brefs, il a chassé les ténèbres : "Mme Eve Bazaïba ne représente plus le Front. Elle est venue au nom de son parti et non du Front". Bien avant, il a reconnu les mérites de Tshisekedi, comme un visionnaire et une lumière de l'Opposition.

C'est depuis le lundi, 13 février 2017, que l'Udps, le parti qui a lutté avec Tshisekedi, a, en attendant le rapatriement de la dépouille, organisé à son siège social, la signature du livre d'or, en mémoire du défunt.

Plusieurs autorités, partis politiques, plateformes et autorités du parti se sont déjà acquittés de cette obligation. Lundi, 20 février, c'était le tour du Front pour le Respect de la Constitution. Un groupe de plusieurs membres fondateurs, conduit par François Menga.

Hommage à Tshisekedi

Au nom des créateurs du FRC, le Coordonnateur général, François Menga a parlé des valeurs de Tshisekedi : «le grand frère Etienne Tshisekedi a été pour nous une grande Ecole. Il nous a appris comment résister dans l'Opposition tant que l'on n'a pas encore atteint l'objectif.

C'est ce qui nous pousse à dire qu'il est une lumière de l'Opposition et nous sommes obligés de marcher sur ses traces, pour pérenniser cette qualité politique dans notre pays. Cette lecture de la situation, cette résistance qu'il avait, méritent des égards. Voilà pourquoi nous sommes venus nous incliner».

Tension au FRC

Depuis quelques jours, il y a une tension au sein du FRC. Ce sont les exclusions et les suspensions qui sont d'actualité. C'est donc une nouvelle crise qui prend sa forme. Eve Bazaïba, la Coordonnatrice déchue, semble-t-il, par les membres fondateurs, était venue au même endroit pour honorer Ya Tshisthi, un jour avant. Qui devra donc engager le Front?

La mort de Tshisekedi ne peut-elle pas mettre fin à la crise ? A ces questions, François Menga a répondu: "Je vous dirai que le FRC est une coalition, dont les membres sont des partis politiques. Toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité.

Personne ne peut engager la plateforme seule et selon son gré. Nous n'avons jamais écarté le MLC, car, il fait partie des membres fondateurs. Mais, seulement, nous ne voulons pas de Mme Eve Bazaïba, qui a conduit le FRC dans cette impasse.

C'est la raison pour laquelle nous sommes venus nous incliner au nom du Front, contrairement à ce qui s'est passé hier. La délégation qui a été conduite par Mme Bazaïba est venue au nom du MLC et non du Front, car, elle n'a plus qualité et le droit d'engager le FRC".

Appel à la CENCO

Pour finir, François Menga place les Evêques devant leur responsabilité. Il recourt à leur médiation, afin qu'elle revoie la délégation du Front qui ne regorge que les membres du Mouvement de Libération du Congo.

"Au regard de tout ce qui se passe, j'interpelle la Cenco qui est là pour faciliter le Dialogue, de tenir compte de tout ça. Nous ne voulons plus que le MLC représente le FRC aux discussions", a-t-il conclu.