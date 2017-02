«Trop c'est trop », criaient les élèves des collèges des Frères Zuza et Alingba. Après avoir observé un temps de silence, en dépit des attaques que subissaient leurs écoles, ces bleu-blancs, appuyés par leurs amis de l'ITG et de Saint Georges ont battu le macadam hier, lundi 20 février 2017, pour protester contre la spoliation de leurs établissements.

Leur marche a eu comme point de départ l'avenue Kasa-Vubu n°150, dans la commune de Kintambo, non de la station Macampagne, pour chuter à la Primature et au Gouvernorat. C'était précisément vers 07h du matin, l'heure habituelle du début de cours. Des dires des enfants croisés par les Journalistes de La Prospérité sur l'avenue de la Libération (ex. 24 novembre), ils ont été rassemblés le matin par les autorités de leurs collèges, afin qu'ils soient clairement mis au courant des menaces qui les guettent. L'intervention des forces de l'ordre a stoppé leur avancée vers l'itinéraire fixé.

C'est tout près de l'institut de Beaux-arts qu'ils ont été dispersés par les éléments de la police, d'après des sources concordantes et des images qui ont vite circulé sur les réseaux sociaux.

Dans un mémorandum qu'ils ont écrit au Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, M. Gaston Musemena, les élèves ont été manifestement attristés. «Nous, élèves des Frères des Ecoles Chrétiennes de Kintambo, avenue Kasa-Vubu n°150, venons par la présente dénoncer la spoliation du site qui abrite nos écoles : collèges Frères Alingba et Zuza, ainsi que notre imprimerie scolaire. Pour votre information, ledit site appartient à la congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes (FEC) qui en sont propriétaires et nos éducateurs depuis l'époque coloniale en 1939», ont-ils indiqué dans leur adresse. Malheureusement, ont-ils poursuivi, depuis trois ans, ils sont objets des menaces par des hommes en uniforme armés jusqu'aux dents qui perturbent le fonctionnement normal de leurs écoles. Pas plus tard que samedi 18 février 2017, selon eux, un scandale s'est encore produit dans les écoles par les mêmes éléments. Ces actes «ignobles et inciviques», indique-t-on, enfreignent la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant spécialement en ses articles 12, 13 et 57 pour ne citer que ceux-là.

Le Président Kabila sollicité

De ce qui précède, les dénonciateurs ont demandé, par le truchement du Ministre Gaston Musemena Bongala, l'implication du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange qui a fait de l'éducation une des priorités de son programme de la révolution de l'émergence de la RD. Congo à l'horizon 2030, afin qu'il tranche. «Ayant constaté l'inattention et l'indifférence des instances supérieures compétentes à ce sujet, par votre canal, nous sollicitons l'implication personnelle du Président de la République, Chef de l'Etat, garant de l'éducation de la jeunesse congolaise et particulièrement les élèves », ont-ils supplié. Ils ont, par ailleurs, lancé l'opération «Non » à toute personnalité politico-militaire qui est derrière cette affaire.

Entretemps, les élèves pourront, dès aujourd'hui, reprendre le chemin de l'école. C'est ce qu'a annoncé le Recteur du Collège Alingba, Frère Modeste Nguma, devant les médias.