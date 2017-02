A moins qu'elles ne soient détectées aux premiers instants de la vie, ces anomalies peuvent engendrer, chez l'enfant, un retard mental et physique, voire le décès. Le dépistage néonatal sauve des vies en utilisant quelques gouttes de sang prélevées au talon du nourrisson entre 48h et 72h après sa naissance.

Pour Zentech, la mise en place d'un programme public de dépistage néonatal pour réduire la mortalité infantile s'avère indispensable. Cependant, on peut détecter des anomalies telles que l'hypothyroïdie congénitale, la phénylcétonurie et l'hyperplasie congénitale des surrénales.

Il s'agit de la drépanocytose, l'hypothyroïdie congénitale et la déficience en G-6-PD. Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans l'exercice de leurs droits réciproques au titre du présent Accord, et à prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la réalisation des objectifs. Tels sont les engagements pris entre les parties.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.