Il s'est donné à servir son Dieu, depuis son enfance. Ses prédications trouvaient sa place au sein de nos cœurs. Il peut tout manquer sauf l'éthique et la déontologie professionnelle. Il avait l'art de la profession. Il n'était pas égoïste. Il se souciait des orphelins et des veuves.

Plusieurs langues se sont déliées pour parler de Me, pasteur Belepe Bolawele. Toutes tendances confondues, ils ont déclaré que Me Belepe était un homme bien, compréhensif et aimable. Il avait le sens d'écoute. Un bon père de famille. Un pasteur digne.

L'homme n'est pas le maître de son souffle, dixit les saintes écritures. Le pasteur Guy Belepe n'a pas échappé à cette loi de la nature. En effet, la nouvelle de la disparition de ce jeune pasteur et avocat a consterné non seulement son église, mais également ses collègues avocats du barreau de Kinshasa-Gombe.

Il s'en est allé, définitivement. Le pasteur Guy Belepe Bolawele a tiré sa révérence dans l'après-midi du samedi, 11 février 2017, à la Clinique Ngaliema de Kinshasa. C'est à l'âge de 43 ans que le corps du pasteur et Avocat de son état, a été inhumé à la Nécropole entre terre et ciel, le samedi, 18 février dernier. Il laisse 3 petits orphelins, dont l'aînée va totaliser 10 ans dans quelques jours.

