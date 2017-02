Congo-Kinshasa: «Justice-Paix-Travail», un slogan ou une devise capitalisable par la classe politique !

document

La vie est un combat, dit-on. Un combat qui demande qu'on se concilie d'abord en interne au niveau du parti politique ou de sa plateforme, avant d'aller affronter l'adverse ou les adverses devant un arbitrage capable de donner l'occasion aux acteurs en conflits de se concerter rationnellement pour réconcilier les positions politiques extrémistes, afin que le peuple congolais trouve son compte à traverse eux. Mais ce combat doit se justifier surtout par rapport à l'objectif ou aux objectifs poursuivis par la classe politique de la RDC qui semble se battre, sauf erreur de réflexion de notre part, pour les intérêts supérieurs de notre pays.

Le travail fait par notre classe politique et la société civile, avec le concours de la CENCO, répond en principe à cette préoccupation légitime.

Sa réussite pouvait rapidement trouver une issue heureuse, si le contenu de la devise de notre pays qui est « Justice-Paix-Travail » était rationnellement exploité par la classe politique de ce pays. Ne pas puiser dans la substance de cette devise qui unit constitutionnellement l'opposition et la majorité, risquerait de voir le peuple congolais être pris volontairement et éternellement en otage.

A suivre les arguments avancés par l'opposition et la majorité sur le choix du premier ministre devant sortir de l'Accord de la Saint Sylvestre, nous pouvons insinuer que, s'il n y a pas de flexibilité dans les positions prises par chaque partie, nous risquerons de vivre encore des situations inacceptables dans cet Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

L'avenir du pays risquerait d'être politiquement et économiquement compromis. Une fois de plus, il y a nécessité de recourir à une solution qui ne lèse ni l'opposition ni la majorité. Une solution qui permettrait au peuple congolais de trouver son compte.

C'est celle de la justice Dieu incarnée tout simplement par le tirage au sort, fait par un enfant qui choisirait une des deux boules contenant la préférence préalablement effectuée par les acteurs politiques de chaque camp en présence. Cette réflexion n'est exploitable qu'en cas de blocage au niveau des arrangements particuliers relatifs à l'Accord de la Saint Sylvestre.

Elle pourra servir aussi dans d'autres circonstances similaires. Respecter obligatoirement la procédure à suivre, pour atteindre les objectifs que la RDC s'est assignée politiquement et socialement pour l'année 2017, est utile si la classe politique veut réellement respecter ses engagements en faveur du peuple congolais, et regarder effectivement dans une même direction pour les intérêts supérieurs de notre pays.

Il est inutile de rappeler que le Président de la République est à son poste grâce à la Constitution de la République Démocratique du Congo ou grâce à l'accord du 31 décembre 2016.

Cela ne fait plus débat. Par la Constitution ou par l'Accord de la Saint Sylvestre, le Président de la République Démocratique du Congo attend la proposition consensuelle qui lui permettrait de nommer le premier ministre en connaissance de cause ; et conformément à ses prérogatives discrétionnaires.

Pendant que les mois s'égrainent, et que la situation du pays se complique de plus en plus, il revient à nos acteurs politiques de la RDC de reconnaître leurs erreurs, et d'accepter de les corriger.

Ce qui ferait que la paix et la cohésion nationale utiles à l'organisation des élections apaisées, démocratiques et crédibles, règnent en RDC, et permettent aux conditionnels moyens humains, matériels et financiers de conduire le pays aux objectifs retenus cette année, si pas de l'année prochaine.

Patriotiquement et logiquement, nous aimerions voir notre classe politique honorée les mémoires du prophète Simon KIMBANGU, des héros nationaux Patrice Emery LUMUMBA et Mzee Laurent Désiré KABILA, sans oublier l'opposant historique et défenseur de la démocratie en RDC, Etienne TSHISEKEDI Wa MULUMBA.

Pour ce dernier, dont les funérailles dignes de sa personnalité sont devenues stratégiquement problématiques, nous estimons qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à sa volonté politico-sociale, qui exige une réconciliation positive de sa culture traditionnelle africaine et sa culture politique européenne.

Nous exprimant en vertu de l'article 23 de la Constitution de notre pays qui dit que « Toute personne a droit à la liberté d'expression.

Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes manières », miser rationnellement et patriotiquement sur le contenu de l'article susmentionné pour asseoir l'article premier de notre Constitution dans toute sa dimension, demeure la voie de sortie à cette crise politique qui ne dit pas son nom.

A la classe politique congolaise d'utiliser la stratégie de persuasion pour qu'un, deux ou trois noms soient consensuellement présentés au Président de la République, après conciliations et arrangements internes entre partis et plates formes y relatives, pour que les différends qui opposent notre classe politique se dissipent dans un meilleur délai, afin que les funérailles de YA'TSHITSHI se déroulent dans des très bonnes conditions qui permettraient aux acteurs politiques de se réconcilier patriotiquement et démocratiquement.

L'utilisation des versets bibliques Matthieu 6:6, Matthieu 7: 7 et Exode 14:14 permettrait aussi d'atteindre dans un temps record les objectifs que la RDC s'est assignée.

Cela n'est possible que si le réalisme dicté par les arrangements particuliers en cours donnait un résultat satisfaisant que tout le monde attend. Le sort du congolais est entre les mains de sa classe politique.

Aussi, le peuple demande à cette dernière de se surpasser en tout et pour tout, afin de l'aider à bénéficier réellement des avantages de son indépendance du 30 juin 1960, dans la paix, la justice et le travail, dans ce sous continent de 2.345.410 Km carrés, potentiellement riche.

Mais, pays qui ne se développe pas harmonieusement à cause des divergences politiques des filles et fils qui ont choisi de le servir la politiquement. Il y a donc matière à réflexion.

Aimé Isidore KAKUSA GULUNDUGA-MULONDO

Analyste Politico-culturel & Directeur Formateur Audiovisuel