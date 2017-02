15 février 1961-15 février 2017. Cela fait exactement 56 ans depuis que les nationalistes Lumumbistes, compagnons du Premier Ministre Lumumba, ont été déportés et assassinés à Bakwanga, ex. chef-lieu de la Province du Kasaï-Oriental.

Les familles de Martyrs réclament à la République Démocratique du Congo un lieu de recueillement pour leurs parents. En tout cas, le devoir de mémoire est resté intact depuis qu'elles ont perdues leurs êtres chers et, aussi, le désir de justice inassouvi pour les Martyrs. Cette année, les familles ont organisé une messe d'action de grâce en mémoire des illustres disparus.

Elle a eu lieu à Tshofa, le village natal de Christophe Muzungu. Pour l'instant, le problème qui se pose à Kinshasa comme ailleurs est de trouver un endroit où se recueillir et déposer les gerbes de fleurs.

Pour parer à cette éventualité, un décret peut-il être pris, pour permettre aux familles de victimes de trouver un lieu précis de souvenir du rôle potentiel que les parents ont joué pour la démocratie et l'indépendance de la RDC. Christophe Muzungu, Jean-Pierre Finant, Pierre Elengesa, Emmanuel Nzuzi, Camille Yangara, Jacques Fataki, Joseph Mbuyi et Jacques Lumbala méritent bel et bien d'être honorés par la République.

Emilie Muzungu Makela, fille aînée de Christophe Muzungu, Commissaire d'Etat, nommé le 23 juin 1960 par le Premier Ministre Patrice Emery Lumumba, est initiatrice de la Fondation "Muzungu Christophe Senior".

Elle a rendu un hommage vibrant aux vaillants dignes fils du pays, qui ont porté très haut la patrie par leur courage en soutenant, jusqu'au sacrifice suprême, Patrice Emery Lumumba dans sa lutte.

Il faut noter qu'à cette occasion de commémoration, l'émotion entourant ces hommages est toujours forte, l'unité politique qui prévalait il y a cinquante six ans n'est plus de mise. Le souhait de se recueillir par les proches des victimes est toujours intense.

Emilie Muzungu estime que le gouvernement congolais peut tendre l'oreille pour écouter et être plus préoccupé par cette réclamation des familles des victimes.

En ce 56ème anniversaire, une nouvelle requête est venue s'ajouter à la collection des remords de fils, filles et veuves de Martyrs de Bakwanga. Il s'agit de l'espérance des familles de victimes qui attendent voir à leur tour une justice de reconnaissance du Gouvernement, en érigeant un lieu de recueillement pour les nationalistes assassinés en 1961.

Elles s'accrochent à leur lien de filiation avec leurs parents qu'on ne peut pas soustraire. Ces lieutenants du Premier Ministre, Patrice Emery Lumumba, comme le souligne le Journal Cap Time du 21 février 1961, partageaient la même idéologie qui incarnait le parti MNC/L. : «La libération du Peuple Congolais du régime néo-colonialiste et son accession à l'indépendance ».

Qui était Christophe Muzungu ?

Christophe Muzungu est un Songye. Fils de Joseph Charles Muzungu et de Thérèse-Louise Balonde. Il était né à Lunia, à Tshiofa dans la province de Lomami. Issu d'une famille de chefferie par sa mère, qui fut fille du Chef d'un des villages de Bena Ngandu à Lubao dans la Province de Lomami.

Il a fait des brillantes études primaires, secondaires et aux humanités chez les Pères Missionnaires à Jadotville (Likasi). Il grandit chez sa grand-sœur Bibi, épouse d'un Français et obtint son diplôme de comptable.

Il travaille dans une Banque à Bujumbura avant de parfaire une formation d'Expert comptable au Japon. De son retour au Congo, il est engagé comme cadre à la Poste de Kinshasa, puis devient un haut fonctionnaire au Campus de Lovanium de Kinshasa.

Le 22 août 1959, Christophe Muzungu s'est marié à Augustine Ngoy. Le mariage est béni à l'Eglise Saint Pierre de Kinshasa. Il a laissé à fleur d'âge la veuve Augustine Ngoy avec deux enfants : Emilie Muzungu et Christophe Muzungu Junior en plus des trois autres enfants issus d'un autre lit avant son mariage.

Leader Songye et lumumbiste incontesté

Christophe Muzungu avait créé le Mouvement Unitaire Basongye (MUB) avec Gilbert Yankumba et Arthur Ntambwe. En tant que leader lumumbiste, son mouvement MUB avait participé aux élections de 1960 en cartel avec le Mnc/L dans les territoires de Sentery et Kabinda où il avait joué un rôle important de mobilisateur.

Ce mouvement avait pour but de réunir et des défendre les intérêts de Basongye. Pour rappel, le MUB est issu du Parti de l'Unité Basongye (PUB), dirigé par Manono.

C'est dans la suite des évènements que MUB est dissout pour répondre à l'appel du grand parti national le MNC/L. C'est ainsi que Christophe a été toujours accueilli en prince lorsqu'il arrivait à son fief de Kabinda, Tshofa et Lubao.

Talentueux et d'esprit élevé d'ouverture, il avait le charisme de mobiliser et expliquer à ses compatriotes l'idéologie du MNC/L. C'est dans cette circonstance heureuse qu'il a rencontré le jeune Laurent-Désiré Kabila. Convaincu dans ses convictions, il adhère au Parti et Christophe Muzungu lui délivre en main propre la carte de membre du MNC/L.

Et, c'est savoir que l'idéologie inculqué sera respecté fidèlement : «De ne jamais trahir », jusqu'à ce que L.D Kabila a été président de la République. Malgré les postes qu'il a occupés, Christophe Muzungu est resté un homme humble, homme de qualité et d'un grand cœur. Il n'aimait pas voir les autres souffrir et faisait son travail avec beaucoup de sérieux.

Premier administrateur chef de la sureté nationale

Christophe Muzungu a été le premier administrateur chef de la sureté nationale, poste qu'il a exercé jusqu'à son assassinat. Un complot ourdi contre Lumumba avait entrainé sa révocation et à son arrestation, le 20 septembre aux encablures de sa résidence, à la place Le Royale à Kalina (Gombe).

Emprisonné à Luzumu avec d'autres nationalistes tels que : Jean-Pierre Finant, Pierre Elengesa, Emmanuel Nzuzi, Camille Yangara, Jacques Fataki. Ils furent tous déportés le 15 février 1961 à Bakwanga.

Dès leur descente d'avion, ils furent torturés et assassinés au camp gendarmerie de Kasengulu à 12 Km de Mbuji-Mayi. Bien avant eux, ce fut Joseph Mbuyi et Jacques Lumbala qui étaient aussi assassinés. Leurs corps étaient enfouis dans une fosse commune.

«Je lance un appel à la jeunesse congolaise de suivre ce modèle. Aux élus nationaux de penser à cette jeunesse qui a porté haut le Congo, ils méritent aussi d'être honorés puisqu'ils étaient des personnalités politiques lumineux de la République», a déclaré Emilie Muzungu.

Immortel Christophe Muzungu

En 1994, il est immortalisé par les orchestres Lusombé national des Basongye et Basokin de Mi-Amor. Une fondation porte son nom. Créée par sa fille aînée, Mme Emilie Muzungu Makela. La fondation Muzungu Christophe Sénior "MCS" lutte contre la pauvreté des orphelins et de veuves. Elle totalise cinq années d'existence.

Elle fonctionne grâce aux cotisations des membres ainsi que de l'engagement de Mme Emilie Muzungu qui verse 10% de son salaire afin de mener les actions sociales au profit des orphelins et veuves. La Fondation MCS ne reçoit aucune aide nationale, ni internationale.