C'est ainsi qu'il a parlé de Carton Jaune et Rouge. Si les décisions du Rassemblement n'iront pas dans le sens de battre macadam, comme estiment les analystes, l'on sera, toutefois, surpris de certaines stratégies. Les questionnements se posent aussi autour des réactions de quatre organisations (UE, UA, Monusco et la Francophonie).

Parce que, faut-il le rappeler, le prochain président du Conseil des Sages que le Rassemblement va mettre en place, aura comme première qualité : réincarner Etienne Tshisekedi. Or, de son vivant, celui-ci était un homme qui prenait tout son temps à réfléchir, et ses réactions étaient du genre à bouleverser.

Dans cet ordre d'idées, la CENI qui est l'organe attitré est en train de solliciter des moyens financiers pour achever sa lourde responsabilité. Or, les bailleurs de fonds lui demandent la date précise des élections, le chronogramme et le plan de décaissement. Chose qu'elle n'a pas encore réalisée.

Organiser les élections d'ici la fin de cette année devient de plus en plus, une utopie. Car, plusieurs enjeux devront être pris en compte. Il s'agit, par exemple, de la situation sécuritaire, du budget qu'il faut allouer, de l'institution du nouveau gouvernement de transition (selon l'Accord du 31 décembre), de la répartition des postes ministériels, de la définition claire du rôle que devra jouer la CENCO au sein du Comité National du Suivi de l'Accord (CNSA) ainsi que de l'installation de la prochaine équipe gouvernementale.

Il se fait, malheureusement, que cette feuille de route a souffert et souffre de sa mise en œuvre jusqu'à ce jour. Les quelques dispositions qu'elle a prévues, s'usent au fur et à mesure que les jours passent.

La rencontre d'hier entre le Président Kabila et la Cenco n'a accouché que d'une souris. Tels sont les avis soigneusement exprimés par une brochette des tenants du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement. Cette entrevue n'a pas été perçue de la même manière par la Majorité Présidentielle.

C'est à ce niveau, en effet, que les uns et les autres sont censés apaiser leurs vues sans atermoiement en vue de baliser le chemin vers des élections crédibles et transparentes de fin décembre 2017.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.