Le même jeudi 23 février, à Kinshasa, d'après le calendrier, Renaissance recevra RCK. Un match capital pour Renaissance en mauvaise posture au classement qui devait rafler ces trois points avant de croiser Shark XI dans une sorte de finale. Si Vclub et Dcmp sont assurés de jouer les play-offs, la troisième place dans la zone Ouest se joue entre Renaissance et Shark XI.

Peu importe la santé de Lupopo, les deux géants de ce coin s'affrontent ce jeudi 23 février, match de la 14ème journée, pour la Zone Centre-Sud. Les Cheminots de Lupopo qui n'ont plus rien à gagner, occupent la 5ème place du classement avec 20 points, en 13 sorties alors que les Corbeaux comptent 36 points et se pointent en tête du classement.

