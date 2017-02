Pendant ce temps, le Rassemblement de l'opposition estime toujours qu'au titre de l'Accord du 31 décembre 2016, il ne doit en présenter qu'un seul nom désignant automatiquement, le Premier Ministre et non faire, une proposition. Va-t-on assister à une Opposition qui va céder à cette décision qui, clairement, va en dehors de ce que dit l'Accord ou en soit celle qui gardera sa position.

Ce n'est plus une question d'attente, le Chef de l'Etat Joseph s'est, finalement, décidé sur la préoccupation du mode de désignation du Premier Ministre. Joseph Kabila n'attend plus que les trois noms du Rassemblement, pour, enfin, désigner un Premier Ministre.

Une décision qui revenait à Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de présenter le fameux nom du Premier Ministre au Président Joseph Kabila, chose qu'il n'a plus faite. Car, la mort n'a pas signalé son arrivée pour ravir la vie de celui sur lequel, les regards de toute une nation, étaient tournés.

C'est, enfin, hier, lundi 20 février 2017, que les évêques de la CENCO ont fini par rencontrer le Chef de l'Etat Congolais, Joseph Kabila Kabange, afin de trancher sur différents sujets qui bloquent la sortie du nouveau Gouvernement qui aura la tâche d'organiser les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales tant attendues par tout un peuple.

