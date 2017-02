Libye: Pour les pays voisins, il faut privilégier les accords de Skhirat

La situation de chaos que vit la Libye depuis plus de cinq ans n'a que trop duré. Depuis ce qui dans la… Plus »

Six ans après la révolution, l'impasse politique est totale dans le pays : le gouvernement d'union nationale adoubé par l'ONU a bien du mal à trouver des soutiens et à unifier les différentes forces politiques derrière lui.

Si l'homme fort de l'est libyen, soutenu par le parlement de Tobrouk, se rend effectivement à Tunis, ce serait une première, au moins depuis les accords de Skhirat signés fin 2015. Un signal supplémentaire que le maréchal Haftar est plus que jamais incontournable dans les négociations sur la Libye.

Les ministres des Affaires étrangères de trois des pays voisins de la Libye se sont réunis une nouvelle fois à Tunis ces derniers jours. Les chefs de la diplomatie tunisienne, algérienne et égyptienne sont venus discuter des solutions à apporter à la crise libyenne et réaffirmer leur refus d'une intervention militaire étrangère dans le pays. Ils souhaitent que les accords de Skhirat de 2015, menés sous l'égide de l'ONU, soient gardés comme base de futures négociations. Et ils ont annoncé que le maréchal Haftar, militairement en position de force en Libye en ce moment, serait reçu à Tunis dans les prochains jours.

