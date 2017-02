Sénégal: La convocation de Khalifa Sall à la DIC au menu des quotidiens

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, a annoncé lundi la mise en place,… Plus »

Concernant la police toujours, Le Témoin fait état d'une "inquiétante série de crimes non encore élucidés" et souligne que "les auteurs des trois derniers braquages courent toujours, dont certains deux mois après avoir commis leur forfait".

L'Observateur revient sur la gestion de la caisse d'avance de la marie de Dakar qui vaut à Khalifa Sall cette convocation et titre : "Les détails d'une Sall affaire". La publication fait état de "micmacs autour de 1,8 milliard de francs CFA" et de l'achat de mil d'une valeur de 15 millions par mois.

"Depuis 2012, le président de la République, Macky Sall, a reçu une foultitude de rapports des organes de contrôle et d'audit. +87 rapports et sous-rapports ont été remis et publiés+", selon les confidences du Premier ministre (... ) Longtemps souhaité, le chef de l'Etat a fini par +lever le coude+ sur un premier rapport ; celui de l'IGE qui épingle la gestion des collectivités locales", écrit Enquête.

