Et « ZINA », de 2015 à 2019, un projet sur la sécurité alimentaire à Ampanihy avec la Coopération allemande. « Le gouvernement est conscient des conséquences néfastes de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire à Madagascar, c'est d'ailleurs pour cette raison que la lutte contre la pauvreté qu'il mène passe avant tout par la possibilité d'octroyer à tous les Malgaches l'accès aux services sociaux de base de qualité », indique le premier ministre Mahafaly Solonandrasana, présent à la célébration du 25e anniversaire de ADRA.

Elle a des projets en cours dans le Sud, à savoir « ASARA » mis en œuvre de 2014 à 2018, qui s'occupe de l'agriculture, de la production agricole et du marché à Betroka et à Bekily, « ASOTRY » sur la sécurité alimentaire en collaboration avec l'USAID, à réaliser entre 2014-2019.

Une année de plus pour Agence Adventiste d'Aide et de Développement (ADRA International). Cet organisme caritatif a soufflé ses 25 bougies à l'American Center à Tanjombato, hier.

