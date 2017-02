Cote d'Ivoire: Coupes africaines des clubs (seizièmes de finale) - Trois ambassadeurs pour porter les couleurs ivoiriennes

Après s'être imposée (1-0) au match aller, la formation camerounaise a plié l'échine à la manche retour (2-1) mais pas suffisant pour la bouter hors compétition. Les Jaune et Noir accueilleront les Camerounais au match aller à Abidjan et se rendront ensuite à Limbé, une cité balnéaire du Cameroun, une semaine après.Mission similaire pour le Sporting Club de Gagnoa. Les hommes du Goh se déplaceront par contre au Maroc pour faire face au Maghreb Association Sportive de (MAS) Fès. Une rencontre de haut niveau où les Ivoiriens ont l'obligation de rééditer l'exploit face aux Burkinabè de Sonabel.

L'Asec Mimosas, exemptée du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, fait son entrée en seizièmes où elle et le Sporting seront les deux ambassadeurs ivoiriens de la compétition. Après la chute du vice-champion en Coupe de la Confédération, l'AS Tanda portera seule les espoirs ivoiriens en Ligue des Champions. Une performance à rééditer lors du prochain tour pour permettre à la Côte d'Ivoire de conserver ses quatre places au niveau africain. Pour y parvenir, l'AS Tanda doit s'employer à passer le cap de l'Etoile Sportive du Sahel, son adversaire des 16èmes de finale. Exemptés du tour pré- cédent, les Tunisiens recevront les hommes du Gontougo, le vendredi 10 mars prochain à Tunis, avant la manche retour une semaine plus tard à Abidjan.

Une humiliation que l'AS Tanda et le Sporting ont évité à la Côte d'Ivoire. Les Etoiles du Zanzan, en Ligue des Champions, ont composté leur ticket malgré la défaite contre les Forces armées du Niger (1-3), à Niamey (Niger). Une défaite sans conséquence après leur victoire du match aller (3-0). Le Sporting Club de Gagnoa s'est également offert le droit de disputer les seizièmes de finale, samedi à Abidjan, en disposant des Burkinabè de Sonabel (3-0), après le nul de l'aller à Ouagadougou (0-0). Ce qui donne un bilan plutôt satisfaisant avec deux qualifiés sur les trois en lice dès le départ. Avec ces deux qualifications, la Côte d'Ivoire sera en course avec trois repré- sentants.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.