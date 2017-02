Cote d'Ivoire: Agrobusiness / Opération d'enrôlement - Plus de 5000 souscripteurs enregistrés le premier jour

Plus de 5000 personnes. C'est le nombre de souscripteurs de maisons d'agrobusiness qui a été enregistré pour la seule journée de ce 20 février, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

A savoir plus de 3500 dans les trésoreries d'Abidjan (41 sites) et plus de 1500 à l'inté- rieur du pays qui dispose de 46 sites. De source proche des services du Trésor public, les perturbations occasionnées par l'irruption de manifestants (autour de 10h) qui voulaient s'opposer à l'identification de certains souscripteurs sur le site de la Rotonde de la cité financière au Plateau, et qui ont duré environ 30 mn, ont occasionné hier le saccage de 15 chaises et d'une bâche.

L'intervention de la police a finalement permis de ramener la quiétude parmi les souscripteurs qui voulaient coûte que coûte se faire enregistrer par les agents du trésor. Et au terme de la journée d'hier, la Rotonde de la cité financière a finalement enregistré un total de 930 souscripteurs. Zéphirin Dago, sous-directeur à la Direction de financement et de suivi des productions sectorielles, par ailleurs superviseur du site de la rotonde a rappelé que les souscripteurs peuvent se rendre, du lundi 20 au samedi 25 février 2017, à la rotonde de la cité financière au Plateau, dans toutes les trésoreries des communes d'Abidjan, de Bingerville et de l'inté- rieur du pays, en vue de leur inscription. Ces souscripteurs devront se munir d'une pièce d'identité en cours de validité ; d'une copie du contrat de souscription ; du ou des reçus délivrés par le promoteur au moment de la souscription ; des reçus de versement à la banque et des contacts téléphoniques.