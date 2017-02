Cameroun: Yaoundé - Un immense incendie dans la scierie du milliardaire Fokou Bernard

A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Et les flammes, devenues plus menaçantes, ont fini par franchir la clôture de la scierie pour se diriger vers les maisons d'habitations. Chose qui a semé la panique parmi les populations. L'on impute cependant l'incendie à un bout de cigarette qu'aurait laissé trainer un employé de Fokou Foberd.

« Dans le passé, Fokou (la scierie Fokou Foberd, Ndlr) nous donnait tous ces déchets de bois. Et depuis qu'il a décidé de ne plus le faire, il est obligé de les brûler », nous confient les riverains, cachant mal leur satisfaction de voir le milliardaire « puni » par Dieu pour son manque de générosité.

Devant l'immense incendie, les sapeurs pompiers venus sur les lieux avec cinq camions citernes, sont impuissants devant la gloutonnerie et l'ardeur des flammes. Les militaires versent et reversent de l'eau sur le gigantesque brasier qui au contact du liquide, va plutôt croissant.

