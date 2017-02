Cameroun: Un douanier nigérian arrêté par la gendarmerie

A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Les multiples explications du douanier nigérian n'ont pas convaincu les gendarmes camerounais. Il a été conduit à la compagnie de gendarmerie de la Vina à Ngaoundéré. C'est dans l'après-midi de vendredi qu'il a été libéré après interventions d'autorités consulaires du Nigeria et des membres de sa famille vivant à Ngaoundéré et Tibati. Il a fallu, le témoignage d'un autre gendarme en service à Tibati pour que le nommé Bachar soit libéré.

Les gendarmes qui ont interpellé le douanier nigérian lui reprochent l'immigration clandestine soutenant que son visa d'entrée au Cameroun est un visa de type aé- rien et non terrestre. Autre grief retenu contre l'inspecteur des douanes Bachar, le manque de carnet de vaccination à jour. Selon les explications des gendarmes, le douanier nigérian qui devrait se rendre à Tibati, dans le département du Djerem pour raison familiale devrait le faire par voie aérienne comme écrit sur son visa.

