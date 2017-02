Cameroun: Le pays toujours mal classé dans les TIC

A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Pour le directeur général d'Agis S.A, Anatole Nkolo : « Il est beaucoup plus simple de se cultiver, d'échanger et même de se divertir avec le numérique. Le travail devient collaboratif. Il est désormais possible de travailler en synergie et à l'international ».

Le numérique aura contribué à 5% du Pib. Le numérique concourt à la dématérialisation de la gestion qui pourrait réduire le coût de fonctionnement de l'administration, du contact physique et surtout le faux et la corruption.

Le numérique est sans doute le pétrole du 21e siècle. Le Cameroun fait partie des 20 nations qui ont le moins intégré les Technologie de l'information et de la communication (Tic) dans son développement économique et social.

