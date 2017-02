A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Et d'après les données reportées par le gouvernement, la contribution du secteur extractif dépasse les chiffres publiés par l'Institut national de la Statistique pour se hisser à 782,4 milliards FCFA en valeur absolue, et 26,95% en valeur relative, pour ce qui est des recettes totales de l'Etat.

« Au Cameroun, nous voulons améliorer l'efficacité des administrations et surtout la transparence dans les industries extractives. Il s'agit de renforcer la gestion des finances publiques et faire respecter l'obligation de rendre compte », a-t-elle affirmé.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.