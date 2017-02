Cameroun: Impôts - Comment mobiliser 1843 milliards

A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Les réformes engagées dans le but d'améliorer la qualité des services fiscaux vont également se poursuivre. Notamment, l'extension de la télé-déclaration aux centres spécialisés des impôts et à l'enregistrement des mutations de véhicules d'occasion ; la mise en place d'un système de déclaration par téléphone portable pour les petits contribuables, entre autres.

Le directeur général des Impôts, Mopa Modeste Fatoing a présidé du16 au 18 février dernier à Maroua, la première réunion mensuelle de coordination des services centraux et déconcentrés de la DGI. Outre le bilan de l'année 2016, le DGI et ses collaborateurs se sont également penchés sur la stratégie à déployer pour réaliser les objectifs de 2017.

L'administration fiscale doit mobiliser cette année 1843 milliards de F de recettes. Plus de 90% de ce montant (1719 milliards de F) proviendra de recettes fiscales non pétrolières. Et à peine 7% (124 milliards de F) résulteront de l'impôt sur les sociétés pétrolières.

