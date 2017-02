Cameroun: Les Lions retrouvent les stades des championnats étrangers

A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

On a eu du mal à trouver de la stabilité en charnière centrale. Là, on aligne la même charnière deux fois de suite, on a l'impression que c'est un exploit. Nicolas fait partie du groupe, personne n'est écarté », a-t-il expliqué au micro de BeIn sport. On a vraiment du mal à y croire.

Il s'agit de son 4e but en 10 rencontres cette saison. Le titre de champion d'Afrique et surtout sa performance lors de cette compétition qui lui vaudra d'être désigné meilleur gardien n'a pas vraiment changé le destin de Fabrice Ondoa à Séville.

Son but, le quatrième en 14 matchs, a permis de libérer ses coéquipiers qui ont doublé la mise dans la foulée pour un succès 2-0. Parmi ceux qui ont également marqué, Arnaud Djoum a permis à son club, Heart of Midlothian (Ecosse) d'arracher le point du match nul face à Inverness pour la 25e journée.

