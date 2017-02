A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Le lundi 27 février, ce sera au tour de la région de l'Extrême-Nord d'accueillir le trophée, suivies des régions du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est. La région du Sud va clôturer ce périple régional le vendredi, 3 mars 2017.

L'Ouest est la première étape de la tournée de présentation dudit trophée. L'équipe conduite probablement par le ministre des Sports et de l'Education physique mettra ensuite le cap mercredi sur la région du Nord-Ouest, jeudi sur celle du Littoral et vendredi prochain sur celle du Sud-Ouest.

L'objectif de la caravane, a-t-il précisé, est de promouvoir les valeurs de patriotisme et d'intégration nationale. Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité, la mobilisation et la prise en charge médicale pendant l'évènement. Deux réceptions seront offertes par le gouverneur de la région et le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bafoussam.

« On ne sait pas pourquoi la haute hiérarchie a choisi de commencer par l'Ouest, mais nous avons une occasion de démontrer que nos populations sont derrière le chef de l'Etat, sont patriotes et aiment le sport. Nous devons prendre cela comme un challenge », a déclaré le gouverneur à l'issue de ces assises.

