Madagascar: IBT devient Harelmallac Technologies

Le groupe HarelMallac entend renforcer sa positon de leader dans sa division technologique. Pour cela, l'entreprise s'est dotée de nouvelles structures qui devraient lui permettre d'asseoir davantage cette position dans certains marchés riches comme Madagascar, le Burundi et le Rwanda.

Dans ce même élan de consolidation et d'expansion des activités, IBT vient de changer de nom et est devenue HarelMallac Tehnologies. Une nouvelle dénomination qui symbolise la démarche d'innovation et donne plus de valeur ajoutée au marché.

HarelMallac Technologies sera désormais une équipe unifiée qui aura le soutien nécessaire et plus poussé en termes de ressources et de savoir-faire technique de sa maison-mère à Maurice.

Lors d'une séance de présentation qui a eu lieu la semaine dernière au Carlton, un responsable d'HarelMallac d'expliquer que l'entreprise s'engage à rendre accessible aux entreprises, les meilleurs produits et services informatiques de haute qualité.

« HarellMallac Tehnologies illustre clairement cet engagement et est prête à jouer son rôle crucial dans le futur et surtout dans les territoires où elle est présente » a déclaré le CEP du groupe, Charles Harel.

En tout cas, il y a eu une évaluation en profondeur de la stratégie adoptée ces dernières années, du portefeuille de solutions technologiques proposées par l'entreprise à sa clientèle locale et régionale.