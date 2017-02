Madagascar: « Lisy Mianjoria » - Entre fantaisie et songe !

« Soudain, Tana se retrouve complètement détruit, sans préavis. Madagascar est sous les cendres et anéanti. La Terre connut également le même sort. Et il y a cette petite fille aux cheveux frisés, Lisy, qui s'introduit dans la chambre de Rabe un soir, venue le sauver.

Elle lui dit qu'il y a un Antananarivo, un Madagascar autres que ce que nous connaissons déjà, que là-bas, les gens ne polluent pas l'environnement, que le train parvient jusqu'à Amborovy, que le lac Anosy y est propre... ». « Lisy mianjoria », le premier roman entièrement en malgache de Môssieur Njo fera voyager le lecteur dans un monde situé entre le temps et l'espace, un endroit merveilleux tout droit sorti de son imagination.

Un livre dans lequel le lecteur découvrira le « Tana » de rêve de l'auteur : un lac Anosy où ne souffle plus une odeur nauséabonde et répugnante mais qui sent bon les fleurs et où l'on peut pique-niquer. « Lisy mianjoria », un ouvrage plein de fantaisie qui plaira non seulement aux amoureux de livre mais qui pourrait également tenter les amateurs.

« Lisy mianjoria » de Môssieur Njo, 360 pages, disponible en librairie et en ligne depuis le mois de janvier.

« Ilay dinan'ny fitia » : de suspens en suspens !

Voahary et Dina sont amoureux éperdument l'un de l'autre. Fiancés depuis deux ans, le jeune couple prépare actuellement ce qui devrait être le plus grand jour de leur vie : celui où ils se diront enfin oui devant Dieu et les hommes. Une histoire des plus banales, à ne lire que les premières pages.

Mais soudain, la jeune femme disparaît, sans laisser de trace, après l'explosion d'un pont. Dina serait-elle liée à cet évènement ? L'époque dans laquelle se situe l'histoire est en effet trouble.

La vie politique n'est pas stable. Une crise se prépare et les deux jeunes gens sont très impliqués dans la vie et les projets de leur parti politique respectif. Voahary a remué ciel et terre pour retrouver sa belle.

Trois ans après la disparition de Dina, alors qu'il n'y croyait plus, une lettre lui parvient. Il reconnaît l'écriture : « Voahary malalako ! Andraso aho ! Hitohy ny tantarantsika ». Une lettre qui fait renaître l'espoir. Quatre ans après, ils se retrouvent enfin, mais pour vivre un autre drame.

La jeune femme est gravement malade et est devenue maman, d'un petit garçon : Lova, un petit métisse qui ne parle ni ne comprend le malgache. Mais sur tout, l'amour l'emporte. Voahary n'a jamais oublié son amour de jeunesse, celle avec qui il voulait fonder sa vie.

Il la soutient et devient même un père pour le petit Lova. Plus tard, il découvrira un grand secret, un lourd secret que la jeune femme ne lui révèlera qu'à l'article de la mort : elle est séropositive et lui a transmis sa maladie. Une histoire qui, contrairement, à la plupart, ne connaît pas une fin heureuse et qui tiendra sans aucun doute le lecteur en haleine, jusqu'à la dernière page.

« Ilay dinan'ny fitia » d'Esther Randriamamonjy, 256 pages, disponible en librairie depuis 2008.