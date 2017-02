Madagascar: GRC-RRC - Techniciens et superviseurs de la Croix-Rouge Malagasy en formation

La formation répond à un objectif de préparation et d'implication des élèves, parents et instituteurs dans les écoles cibles dans les activités de RRC.

Depuis hier, 18 superviseurs, accompagnateurs, techniciens et autres coordonnateurs régionaux de la Croix-Rouge Malagasy (CRM) ainsi que 2 personnes issues du service GRC (gestion des risques et des catastrophes) du ministère de l'Education Nationale (MEN) participent à une formation inter-agences tenue au « Hintsy » Ambohimamambola. Ce, dans le cadre de la poursuite des activités d'éducation en matière de GRC et RRC (réduction des risques et des catastrophes) en milieu scolaire, déjà menées depuis l'an dernier par la CRM. Des activités qui illustrent la mise en application des mesures de préparation, de prévention et de réponse face aux catastrophes climatiques, afin de permettre aux populations vulnérables d'être mieux armées et plus résilientes aux chocs engendrés par les désastres.

« Cette formation est une occasion de renforcer la capacité des participants en matière de mise en place des plans de contingence et d'évacuation au niveau des écoles, familles et villages », explique le Dr Harizaka Rabeson, coordonnateur GRC au sein de la CRM. Et d'ajouter que pour les plans de contingence régionaux et nationaux, les plans d'évacuation sont mentionnés dans le manuel GRC-RRC, mais pas de manière explicite. « A travers le projet Miatrika, la CRM élaborera et mettra en place les plans de contingence et les plans d'évacuation au niveau des régions cibles dont ceux des écoles et des villages », souligne-t-il. Pour rappel, le projet Miatrika est un projet de la CRM, lancé en 2016, pour la réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la résilience de la communauté à Madagascar et mis en œuvre en collaboration avec la Croix-Rouge norvégienne, la Croix-Rouge allemande et la Croix-Rouge danoise.

La formation qui durera 5 jours est financée par la commission européenne pour l'aide humanitaire et la protection civile (ECHO) à travers le projet Miatrika.