Madagascar: Une nouvelle impulsion bientôt donnée par le régime

Mais aucune avancée n'a été observée depuis cette réunion qualifiée d'historique. La situation s'est même détériorée à cause de la gestion désastreuse des délestages. Le nouveau départ annoncé n'a pas eu lieu. Les rumeurs de remaniement ou de changement de gouvernement n'ont jamais cessé. Le président pressé de questions par les journalistes est toujours resté imperturbable, affirmant que cela aura lieu au moment opportun. Mais tous les observateurs ont pu constater le fébrilité qui régnait dans certains ministères. Apparemment, le moment opportun annoncé par le chef de l'Etat n'est plus très loin. Les consultations ne se font plus en catimini. Pour le régime, il s'agit maintenant de mettre en chantier les projets qu'il a annoncés. C'est donc une nouvelle équipe qui va le faire.

Plus personne ne veut revenir sur les promesses faites par le président de la République à maintes reprises. Les gouvernements qui se sont succédé n'ont pas réussi à réaliser les programmes présentés lors de leur constitution. Les premiers ministres nommés n'ont pas su prendre les initiatives nécessaires pour sortir le pays du marasme où il se trouve. Ils n'ont pas su se libérer de l'emprise des équipes entourant le chef de l'Etat et n'ont fait que gérer la crise existante. Au fil du temps, aucune évolution positive de la conduite des affaires de l'Etat n'a été observée. La promesse de milliards de dollars de crédit faite par les bailleurs de fonds a été un signe que le régime entend bien exploiter.

