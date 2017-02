Ouganda: Cross-country - Mada - Deux tickets pour les mondiaux de Kampala en jeu

Cadors . « La décentralisation de la compétition à Ihosy coïncide avec la politique de la fédération dans la promotion de la discipline et la détection de nouveaux talents. Les cadors à l'image de Hajanirina Andriamparany du Cosfa, Fulgence Rakotondrasoa d'Antsirabe et Mampitroatsa du COPSN Boeny chez les hommes, Fanomezantsoa Razafindravelo du Garage Radom, Marthe Ralisirina du 3FB du côté des dames se sont déjà engagés pour ce sommet national », a fait savoir la présidente de la fédération malgache d'athlétisme, Norolalao Ramanantsoa. Les seniors parcourront une distance de 10 km, 8 km pour les U20G et 6 km pour les U20F, 6 km pour les U18G et 4 km pour les U18F, 4 km pour les U16G et 2 km pour les U16F.

Enjeu. Jean de la Croix Rakotomalala de la CNaPS chez les hommes et Nanie Razafindrafara (3FANS-Analamanga) remettent en jeu leurs titres chez les seniors. La course sera ouverte ce samedi à Ihosy. Les gros calibres seront tous sur la ligne de départ pour cette compétition inaugurale de la saison. L'enjeu est de taille pour tous les coureurs car les deux champions représenteront la Grande-Ile au Championnat du monde de cross-country prévu pour le 25 mars à Kampala, Ouganda. Une épreuve qui promet d'être disputée surtout au niveau des seniors hommes où le vainqueur de 2016, Jean de la Croix, tentera de garder son titre. Fulgence son co-équipier qui a raté de peu la victoire, à 7 secondes en 2016, ne va pas faire de la figuration. C'est dire les deux coureurs seront sur le départ ce samedi, il faudra s'attendre à une belle entrée en matière.

