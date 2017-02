Madagascar: Natation - Elodie Razafy retenue avec l'équipe nationale

La nomination et le limogeage des ministres font partie des pouvoirs régaliens du président de la… Plus »

Les deux places chez les filles ont été remportées par Elodie Razafy (3 598,53 points) et Aina Estellah Fils Rabetsara (3 461,85 points), deux nageuses du Managing. « Le bilan était satisfaisant côté organisation et performance en général » a expliqué le DTN, Vola Razafindrainibe. Le prochain rendez-vous fédéral est prévu les 13-14 avril à Mahajanga pour le championnat national sur bassin de 25m.

Deux représentants, respectivement chez les hommes et les dames, défendront les couleurs nationales à ce rendez-vous planétaire du 12 au 18 juillet à Budapest. Il s'agit de Mickael Rasolonjatovo du Saint Michel Natation Club (3 706,17 points) et de Lalanomena Anthony Andrianirina du Cosfa (3 444,79 points) du côté des hommes.

