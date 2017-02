Madagascar: Easy Park - Une dizaine d'horodateurs arrivent bientôt

Malgré les contestations des usagers, Easy Park avance dans son travail de quadrillage de la capitale en parking public.

Après les phases d'essai dans différents quartiers comme Analakely, Antaninarenina, Antsahavola... d'autres artères seront occupées par Easy Park. A cet effet, cette entreprise qui travaille sur la base d'un partenariat public privé avec la Commune Urbaine d'Antananarivo introduira bientôt une dizaine d'horodateurs neufs. « Ces nouveaux matériels sont destinés à offrir aux usagers de meilleurs services » explique un responsable d'Easy Park.

Selon toujours les explications, Easy Park et la Commune Urbaine d'Antananarivo vont encore renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation des usagers afin de les faire comprendre le système de fonctionnement des horodateurs, ainsi que les rôles et attributions des agents de surface et des contrôleurs.

En partenariat avec Orange Money, Easy Park a également développé un système de paiement par mobile. Un mode de paiement facile et rapide et qui est de plus en plus utilisé par les automobilistes en raison de sa rapidité et de sa facilité.

A noter que le contrat passé entre Easy Park et la CUA prévoit un transfert de technologie. A termes les matériels seront cédés à la Commune Urbaine d'Antananarivo qui gérera les parkings en exclusivité.