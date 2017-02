Madagascar: Adéquation formation-emploi - La pédagogie et l'andragogie comme solutions

L'éducation inclusive touche toutes les catégories de personnes qu'elles soient handicapées ou dites « normalement constituées ».

La crise de l'emploi que traversent des milliers de jeunes malgaches actuellement tire son origine de l'inadéquation de la formation aux besoins et exigences des entreprises. Une triste vérité que la mise en place de la politique de l'emploi et de la Formation Professionnelle voudrait changer. A l'instar de l'Institut National du Personnel des Etablissements d'Enseignement technique et de formation professionnelle (INfor), les centres de formation axent leurs cursus dans cette optique mais également pour qu'ils touchent toutes les personnes sans distinction.

Ce qui n'est toujours pas le cas actuellement étant donné que les personnes en situation de handicap souffrent de marginalisation et sont livrées (dans la majeure partie des cas) à la pauvreté. D'où l'importance de « l'éducation inclusive qui est une approche éducative qui tient compte des besoins particuliers en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation et de vulnérabilité : enfants vivant dans les rues, filles, groupes d'enfants issus de minorités ethniques, de familles démunies financièrement, de familles nomades, des familles déplacées (victimes de guerres, de catastrophes, etc.), enfants atteints du VIH/sida, enfants handicapés ». Et dont l'objectif est « d'assurer à ces enfants l'égalité des droits et des chances en matière d'éducation ».