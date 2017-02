Ile Maurice: L'espérance-Trébuchet - Plusieurs projets en voie d'être concrétisés

Au début de janvier et pour faire suite aux demandes répétées des membres du conseil du village, Prakash Maunthrooa, Senior Adviser au bureau du Premier ministre, accompagné des techniciens du conseil de district de Rivière-du-Rempart, ont fait une visite du village pour voir où une attention prioritaire devait être accordée. Aussitôt après, des projets ont démarré.

Ajay Ranjaya, président du village de l'Espérance-Trébuchet, ainsi que ses amis conseillers, Rakesh Kumar Sohun, Kavita Mungroo et Satyajeet Mansaram sont médusés. Agréablement, cela s'entend. Car après une longue attente et plusieurs requêtes, certains projets commencent finalement à se réaliser. Des projets qui sont prioritaires car ils sont liés aux activités du village. Par exemple, le terrain de foot du village qui était devenu impraticable parce qu'il était régulièrement noyé par les eaux pluviales. Un état qui a mis un terme à la pratique de ce sport par les écoliers de l'école primaire qui y venaient durant la journée et l'après-midi, de même que les habitants. «En sus de cela, le terrain n'était pratiquement plus clôturé», ajoute Ajay Ranjaya.

La rénovation dudit terrain a débuté il y a quelques semaines. Le président du conseil explique qu'il sera nivelé et une nouvelle clôture l'encerclera. Toujours dans le domaine du sport, l'autre bonne nouvelle est l'installation prochaine d'équipements de gym en plein air sur le parcours de santé, situé à côté de la route principale. Rakesh Kumar Sohun, le représentant au conseil de district de Rivière-du-Rempart explique pour sa part que ce projet parrainé par l'ambassade américaine débutera en avril. «Tous ces projets sont réalisés dans le but de promouvoir le sport auprès des jeunes en particulier et des habitants en général.»

Satisfaire les villageois

Autre projet qui satisfera les villageois est la rénovation du lieu d'incinération. Datant de plusieurs décennies, il n'a jamais été refait. «Même si l'Espérance-Trébuchet est un petit village avec 3 000 habitants, ces infrastructures sont très importantes», ajoute la vice-présidente, Kavita Mungroo.

Par ailleurs, d'autres travaux se poursuivront dans le but d'améliorer la sécurité routière. Satyajeet Mansaram, autre conseiller, explique que depuis longtemps, ils avaient fait la demande d'avoir davantage de trottoirs, de main-courantes et de passages cloutés sur la route principale, là où les risques d'accidents sont grands. Finalement, leurs doléances ont été entendues et des travaux en ce sens débuteront très prochainement.

Avec la réalisation de ces projets, les conseillers du village estiment que le quotidien des habitants sera positivement modifié.