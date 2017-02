Ile Maurice: À 20 ans, il remporte Rs 27 millions au loto

Si le gagnant de samedi est connu, Lottotech est toujours à la recherche du gagnant du tirage du 10 septembre 2016, d'autant plus que celui-ci n'a plus que quelques semaines pour récupérer son dû, soit Rs 10,2 millions. Cette personne a validé son ticket à la Tabagie Kasimodo situé à Centre-de-Flacq.

Généreux, le jeune célibataire compte en faire profiter toute sa famille ainsi que les jeunes de son quartier : «Je suis peut-être jeune mais je pense avant tout à ma famille et à la jeunesse d'aujourd'hui. Cette chance sera celle de ceux que j'aime car je vais partager avec ma famille et m'occuper des jeunes de mon quartier qui n'ont toujours pas trouvé leur voie», indique le jeune homme qui a tout juste 20 ans. C'est du reste pour pouvoir leur faire la surprise au dîner qu'il a choisi de venir récupérer le chèque seul.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.