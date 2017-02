Ile Maurice: Inondations - 66 endroits à risques

Depuis décembre dernier, le pays est entré de plain-pied dans la saison des pluies.

Inondations et accumulations d'eau sont à prévoir durant cette période, et ce jusqu'en avril. Pour mieux connaître les endroits jugés à risque, le ministère de l'Environnement a mis au point une liste de 66 endroits susceptibles d'être d'inondés ou de subir des accumulations d'eau à la suite de grosses averses. Ces flood prone areas se situent dans les quatre coins du pays.

Dans le Nord, une dizaine d'endroits ont été identifiés. Ils sont le rond-point de Mapou, le pont de Schoenfield, Camp-Carol à Grand-Baie, le Beach Lane à Péreybère, Belle-Eau, l'arrière du jardin Botanique de Pamplemousses, entre autres.

Dans la capitale, la liste relève qu'en 2013 et 2014 le rond-point de Pailles avait été inondé. Autres endroits concernés : l'enceinte de l'hôpital Jeetoo, le quartier résidentiel de la rue Labourdonnais, Canal-Dayot, cité La-Cure, le Caudan et le drain de la montagne du Pouce qui mène au Caudan. On prévoit aussi un débordement des drains de la montagne de Signaux, en cas de grosses averses.

À ces lieux s'ajoutent Plaines-Wilhems et Camp-Belin à Henrietta, susceptibles d'être inondés, tout comme le quartier résidentiel de Saint-Paul. À Curepipe, c'est Gold-Crest-Lane qui est concernée, à l'instar du quartier résidentiel de Highland et celui de Belle-Terre. Des accumulations d'eau à la rue Chasteau à Vacoas sont également à craindre.

Dans le sud du pays, plus particulièrement à Surinam, on signale qu'au moins six maisons situées à Virahsawmy Lane pourraient être englouties lors des inondations. Ces maisons sont classées dans la catégorie de high flood risk. Le quartier résidentiel se trouvant tout près du terrain de football de Bel-Ombre est aussi en danger. À Case-Noyale, on prévoit que des routes, des ponts et une église pourraient être inondés.

À Rivière-Noire, la route La Balise présente des risques d'inondation. La liste indique qu'à Souillac, des routes et des maisons avaient été inondées en 2013. Un cut off drain a été mis en place pour parer à toute éventualité. On craint des accumulations d'eau à Bombay Lane, Trois-Boutiques.

Dans l'Est, l'Eastern College Lane à Centre-de-Flacq, Camp-Poorun à Poste-de-Flacq, Argy et Camp-de-Masque pourraient être inondés. On prévoit des accumulations d'eau au Morcellement Carlos, dans l'Ouest.

Selon le prévisionniste Prem Goolaub, le pays est entré officiellement dans la saison pluvieuse depuis la première semaine de décembre. Durant cette période, la possibilité que le pays subisse de grosses averses n'est pas à écarter. En décembre 2016, c'est l'Est qui avait été le plus copieusement arrosé, avec 290 mm de pluie, suivi du centre 156 mm et du Sud, 119 mm. En janvier, la situation s'est inversée. C'est le centre du pays qui a enregistré la plus forte pluviosité, soit 224 mm de pluie. Du 1er au 15 février 2017, la pluviométrie se situait dans une fourchette de 126 mm à 445 mm à travers le pays.