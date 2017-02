Ile Maurice: Biscuits de Sheila Hanoomanjee - Made in UK devient Made in Mauritius

«Le coffret exhibé par Xavier Duval est fidèle à la réalité. Le contenu est par contre erroné et trompeur (...) ; c'est une manipulation malicieuse», a martelé Sheila Hanoomanjee dans son communiqué émis tard samedi soir.

Elle réagissait à la conférence de presse du leader de l'opposition qui avait montré que la boîte de biscuits vendue à 17 euros à l'aéroport ne contenait que deux sachets de «Shorties» fabriqués par Esko et en vente sur le marché à Rs 12. Ces biscuits sont fournis par Rum and Sugar, dont la seule actionnaire et directrice est la fille de la Speaker de l'Assemblée nationale.

Adrien Duval, député du Parti mauricien social-démocrate, a renchéri hier, lundi 20 février, en affirmant que Sheila Hanoomanjee «aurait mieux fait de se taire car ce sont bien des biscuits Esko que l'on retrouve dans la boîte de Rum and Sugar». Ce que dit Adrien Duval est exact. Effectivement, aujourd'hui, ce sont des biscuits Esko. Mais l'express a pu retrouver une des premières boîtes fournies par Rum and Sugar. L'emballage est quasiment le même, à un détail près : le Made in UK a été remplacé par le Made in Mauritius. À l'intérieur de la boîte en fer blanc, c'est une autre gamme de biscuits : des petits sablés au beurre au lieu des biscuits Esko.

L'existence de biscuits Rum and Sugar Made in UK fait surgir une série d'autres questions que nous avons fait parvenir à Mauritius Duty- Free Paradise (MDFP).

Rum and Sugar proposait-elle initialement des biscuits Made in UK à MDFP avant de les remplacer par des biscuits Esko, Made in Mauritius? Est-il exact que MDFP a ainsi estimé deux fois pour deux types de biscuits fournis par Rum and Sugar que ceux-ci «sont vendables et méritent d'être vendus à la boutique hors taxes» ? Si tel est le cas, et qu'aujourd'hui des biscuits Esko sont vendus à 17 euros, quels étaient les prix pour les biscuits Made in UK ?

Nous attendons les réponses de MDFP à ces questions (qui n'ont été envoyées qu'aux alentours de 18 heures hier). Sheila Hanoomanjee non plus n'a pas répondu à notre courriel où nous l'invitions à confirmer que des biscuits Esko ont remplacé des biscuits Made in UK.

Autre volet de cette saga, Rum and Sugar Ltd a un autre client. Il s'agit de la mairie de Quatre-Bornes. Chaque conseiller a reçu une boîte en cadeau dans la dernière semaine de décembre 2016 à l'occasion des fêtes. Contacté par l'express, Atmaram Sonoo, le maire, confirme. «Oui, nous en avions acheté. Mais cela a été fait dans les règles. La mairie voulait offrir un cadeau de fin d'année à tous les conseillers et elle a demandé au comité de procurement d'en trouver un. Le prix exact auquel nous l'avons payé, c'est ce comité qui pourra vous le dire.» Que répondra-til à ceux qui tenteront de tirer des conclusions puisque cela s'est passé durant son mandat de maire, alors qu'il était un agent politique de Maya Hanoomanjee, la mère de la propriétaire de Rum and Sugar dans la circonscription n°14 ? Il affirme que « tous les conseillers municipaux sont des agents politiques. Cela n'a rien à voir. Rum and Sugar a fait son marketing. C'était un cadeau présentable, la mairie en a acheté, et ça s'arrête là».

Motion de blâme contre la speaker

Le député travailliste Shakeel Mohamed a fait parvenir au secrétariat de l'Assemblée nationale une motion de blâme contre la speaker. Il prend comme point de départ cette information révélée par «l'express» - Rum and Sugar et la speaker ont la même adresse à Flic-en-Flac - pour expliquer sa motivation. «Si on regarde les biscuits de MDFP en isolement, Sheila Hanoomanjee peut légitimement aspirer à faire ce business. Mais le compétiteur de Rum and Sugar qui a voulu vendre ses produits au magasin hors taxes et qui n'a pas réussi, ne peut-il pas se poser des questions quand il considère que Rum and Sugar et la résidence de la speaker sont à la même adresse ? Dans cette même logique, il faut qu'on sache si la speaker est toujours apolitique après avoir participé à une fête du MSM qu'elle a qualifiée de fête familiale.» Invité à considérer que sa motion n'a aucune chance d'aboutir (NdlR, à cause de la majorité gouvernementale), Shakeel Mohamed explique que «le but n'est pas qu'elle passe mais qu'il y ait un débat et de mettre «on record» tous ceux qui interviendront dans ce débat et ce dans l'intérêt de la démocratie westminstérienne».