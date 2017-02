Ile Maurice: Victime de «fake news», Miss Mauritius porte plainte au CCID

Bessika Bucktawor, l'actuelle détentrice de la couronne Miss Mauritius, ne se laisse pas faire. Victime de «fake news» - soit un article qui aurait affirmé qu'elle a été arrêtée à l'aéroport de Heathrow, à Londres, avec deux kilos de cocaïne - elle a porté plainte au Central Criminal Investivation Department.

C'est ce qu'elle a écrit sur la page Facebook officielle de Miss Mauritius. Elle l'a aussi confirmé à «l'express». «I have already reported all posts, all the disgusting comments about me to the CCID, dit la jeune Miss. Actions will been taken soon. Je suis impatiente.»

Elle dit avoir communiqué aux enquêteurs de la Cyber-crime Unit les noms de tous ceux qui ont partagé le lien. Ce qui est passible de poursuites judiciaires, étant donné que l'identité de celui qui est à l'origine de la fausse nouvelle est inconnue. Les internautes reconnus coupables peuvent écoper d'une amende ne dépassant pas Rs 1 million ou d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

Pour rappel, cette fausse nouvelle a été publiée par un clone du site britannique metro.co.uk. La nouvelle de ce faux site d'information a été reprise sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes ont partagé le lien, ajoutant au passage leurs commentaires.