Cameroun: Maladies des yeux - L'hôpital spécialisé d'Oback fonctionnel

Un centre de télémédecine, mettant à la portée et au service de la sous-région l'expertise des plus grands experts en ophtalmologie. Egalement un centre de formation en maintenance des équipements ophtalmologiques.

Dans l'avenir, le complexe ambitionne d'être un cadre de recherche qui servira à tout promoteur, catalysateur et facilitateur technique et scientifique en matière de cécité d'apporter sa contribution dans le domaine.

Concernant les prix, ils sont situés entre 5 000F et 25 000 F pour les VIP pour ce qui concerne les consultations. Le complexe Magrabi ico cameroon eye institute est également un endroit où les plus jeunes malades des yeux peuvent trouver leur compte.

Il couvre les domaines des soins oculaires tels que la cataracte, le glaucome, les problèmes vitréo-rétine, la cornée, entre autres. « Doté d'une grande capacité on peut y traiter près d'une centaine de cataracte par jour. Pour le moment, nous nous limitons aux soins et aux examens. Les opérations vont débuter en mars », a-t-il expliqué.

